Zv.presidenti i UEFA-s: VAR-i në Champions? Jo së shpejti

Thuajse e gjithë Europa ka kërkuar në javën e fundit me zë të lartë aplikimin e VAR në kompeticionet më të rëndësishme të UEFA-s pas asaj që ndodhi në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve dhe Ligës së Europës, pa harruar bëmat e mëparshme të gjyqtarëve. Por presidenti Aleksander Çeferin është kundër dhe zëvendëspresidenti i UEFA-s, italiani Mikele Uva, ka përsëritur se për momentin as nuk bëhet fjalë për aplikimin e VAR.

“Federata Italiane ka qenë pararojë për ndërthurjen e VAR-it, ndërsa FIFA ka vendosur të përshpejtojë gjërat duke e sjellë në Botëror. UEFA nuk është kundër, por mendon se është një rrugë nga e cila nuk kthehesh më pas.







Kjo do të thotë se afatet e fillimit të aplikimit të saj nuk do të jenë të shkurtra. Ka shumë ndeshje, 5 mijë të tilla mes të gjitha turneve, do të duheshin shumë gjyqtarë dhe ata do të duhej të vinin vetëm nga vendet në të cilat aplikohet VAR. Ky është një rrugëtim kompleks që kërkon edhe investime të mëdha në teknologji”, shpjegoi Uva.