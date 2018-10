Ish-drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve Artur Zoto dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i Burgjeve, Lefter Maliqi kanë dalë sëbashku në foto.

Artur Zoto, i hetuar për korrupsion me tenderat e burgjeve, por i shpallur i pafajshëm me vendim të Gjykatës së Apelit, pasi ishte dënuar me 5 vite burg. Ai është mik dhe shok shkolle i Lefter Maliqit, ish deputeti i PD-së dhe pjesë e LSI-së në Berat.

“Takim miqësor me mikun, shokun tim të shkollës, ish Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeveve i cili fitoj me të drejtë pafajësinë Artur Zoto. Të cilit i uroj suksese në të ardhmen se e meriton”, shkruan Lefter Maliqi.