Në emisionin “Java në RTSH” analistët politikë të këtij emisioni, Preç Zogaj dhe Lorenc Vangjeli, kanë diskutuar për dorëheqjen e Fatmir Xhafës nga posti i Ministrit të Brendshëm.

“Ndihej një enigmë në këtë dorëheqje menjëherë pas operacionit të suksesshëm policor kundër disa grupeve kriminale”, tha Zogaj duke shtuar se Xhafaj mund të ketë qenë duke pritur një moment largimi për të lënë një kujtim të mirë







“Kjo është një hamendje. Po të ishte kështu, nuk shoh arsye që Xhafaj të mos e thoshte hapur: Deri këtu! Nuk mund të vazhdoj më me peshën e vëllait të dënuar që më ra në hise. Në këtë mënyrë do t’i kishte shërbyer edhe një etikë të re të raportit politik me funksionin e ministrit: nuk mund të jesh ministër i antikrimit dhe antidrogës kur ke vëllanë të dënuar për drogë. Edhe pse personalisht askush nuk është përgjegjës për veprimet e vëllait. Ai nuk tha këtë”, u shpreh Zogaj.

“Gjasa më të mëdha është që dorëheqja e tij të jenë konsumuar si rezultat i një intrige pallati. Por nuk ia vlen të shtimë fall. Enigmën e dorëheqjes së Xhafës do ta sqarojë bilanci i mëtejshëm i luftës kundër krimit. Në kulmin e euforisë për megaoperacionin kryeministri Rama njoftoi arrestime të reja të bujshme të nesërmen. Kanë kaluar plot dhjetë ditë nga ajo e nesërme. Asgjë. Ka rënë një heshtje. Janë shenja të këqija për luftën kundër krimit. Por duhet të presim edhe ca kohë. Nëse lufta kundër krimit vazhdon drejt një stadi më të lartë se ai ku e la Xhafaj, do të themi mirë që iku. Në të kundërtën, nëse vijon shkrehja që vihet re këto ditë, duhet të themi se e larguan sepse shkeli në kallot e kupolës së krimit me mbështetje politike”, tha Zogaj.