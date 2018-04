Zodiaku dhe tradhtia: cilat janë shenjat më të pabesa?

Tradhtia sipas zodiakut është e shkruar në yje.

Tradhtitë shpesh kthehen në rendin e ditës. Ne shpesh flasim për to duke vënë veten në vendin e atyre që tradhtojnë partnerin ose që tradhtohen.





Disa herë merret parasysh roli i të “dashurit”, i cili mbetet i ngatërruar në një marrëdhënie klandestine në të cilën ai shfaqet si “pala e tretë”.

Horoskopi zbulon se si dymbëdhjetë shenjat e zodiakut e karakterizojnë këtë rol. Yjet na japin kontributin e tyre të çmuar për të njohur veten dhe të dashurin tonë më mirë!

Dashi – Ajo si një dashnore – Nuk ju pëlqejnë gënjeshtrat dhe hilet, megjithatë, përballë një pasioni të nxehtë, vështirë se mund të tërhiqeni prapa. Si një dashnore, ju jeni e pakontrollueshme dhe zakonisht marrëdhëniet tuaja klandestine zgjasin për aq kohë sa zgjat pasioni. Ai si dashnor – Kur bini në dashuri me një grua, nuk ju intereson nëse ajo është e zënë apo jo: ju jeni gati të luftoni vetëm e vetëm për ta poseduar atë. Për një kohë të shkurtër, në fillim, ju mund të pranoni një histori klandestine. Por, pastaj ju kërkoni formalizimin e raportit.

Demi – Ajo në rolin e dashnores – Roli i tjetrës në një raport nuk ju përshtatet absolutisht. Ju jeni posesive dhe nuk jeni e gatshme të ndani asgjë me askënd, e jo me të dashurin tuaj! Megjithatë, një tërheqje e fortë fizike mund t’ju shtyjë të luani këtë rol me vuajtje. Ai si një dashnor – Jeni një nga dashnorët më të pasionuar në treg, por përpiqeni ta shmangni këtë pozicion sepse e ju duket i pakëndshëm dhe i papërshtatshëm: në shumicën e rasteve në të vërtetë, për t’u bërë dashnor i një gruaje do ta tradhtoni një tjetër! Dhe për një Dem kjo nuk shkon.

Binjakët – Ajo si dashnore – Dashuria është gjithmonë një lojë për ju dhe ju pëlqen të ngacmoni burra të zënë, edhe nëse në shumicën e rasteve nuk arrini në asgjë konkrete. Askush nuk mund t’ju kontrollojë. Është e vështirë të tallesh me ju dhe gjithmonë jeni ju që nuk i mbani premtimet. Ai si një dashnor – Nuk ka asgjë më argëtuese për ju se të bërit e një gruaje të angazhuar të bjerë në dashuri me ju. Marrëdhëniet klandestine ju intrigojnë, ju nxisin dhe në të shumtën e rasteve jeni ju ata që shkoni dhe i kërkoni ato. E vërteta është se ju përpiqeni të shpëtoni nga dashuria e vërtetë!

Gaforrja – Ajo në rolin e një të trete – Për ju është e vështirë të dalloni dashurinë nga seksi dhe prandaj pothuajse gjithmonë bini në dashuri me njeriun me të cilin jeni bërë dashnorë. Pikërisht këto raste provojnë se nuk jeni e dobët dhe jeni në gjendje të luftoni në emër të emocioneve tuaja! Ai si një dashnor – Edhe si një dashnor ju kërkoni shumë vëmendje dhe nuk mund të kënaqeni plotësisht me përkëdhelje dhe butësi. Nuk është një rol që ju përshtatet dhe kur të ndodhë, e mundoni gruan tuaj derisa ajo të shterojë e të lërë partnerin e saj aktual sa më shpejt të jetë e mundur.

Luani – Ajo si një dashnore – Ti nuk dëshiron të jesh e dyta për asnjë. Ju jeni dashnorja tipike “e çmendur” dhe mund të vendosni të shkoni dhe të zbuloni gjithçka të dashurës zyrtare të dashurit tuaj, pa paralajmërim. Në dashuri për ty gjithçka është e lejuar, madje edhe duke vjedhur të dashurin e të tjerëve. Ai si një dashnor – Ju pëlqen të mendoni se një grua e zënë kryen një farë çmendurie për të qëndruar në krahët tuaj, edhe nëse vetëm për një natë. Dhe vetëm për një mbrëmje jeni i gatshëm të jeni dashnor, sepse situatat kristalore fikin çdo pasion tuaj.

Virgjëresha – Ajo si një dashnore – Ju jeni një grua e rezervuar dhe shumë njerëz mund të kenë interes të keni një dashnore si ju: engjëll në dukje dhe djall nën mbulesa. Rreziku që merr për një histori klandestine nuk i plotëson kurrë plotësisht nevojat tuaja emocionale. Ai si një dashnor – Ju nuk e pëlqeni idenë e të qënit intim me një grua që çdo ditë e ndan shtratin me një burrë tjetër. Gjithashtu, ju nuk do të dini se si të trajtoni një situatë klandestine dhe preferoni të shmangni problemin në origjinë, ndonjëherë shtypni edhe dëshirat tuaja.

Peshorja – Ajo si një dashnore – Është e vështirë për ju të rrini vetëm dhe nëse bëheni dashnore e dikujt e bëni këtë me shumë lehtësi, sepse në shumicën e rasteve keni tashmë një të dashur zyrtar. Di të gënjesh më mirë se çdo grua tjetër, mbi të gjitha nëse dashnorë keni dy ose tre. Ai si një dashnor – Roli i dashnorit nuk ju rëndon aspak, ju gjithmonë preferoni të keni disa alternativa dhe nuk e hapni veten ekskluzivisht për ata që ju konsiderojnë vetëm një zgjedhje të dytë. Ju jeni dashnori tipik, ai pas të cilit një grua bie çmendurisht në dashuri, duke tronditur jetën e saj.

Akrepi – Ajo si dashnore – Në fillim mund të duket dashnorja e përsosur: misterioze, e pasionuar dhe tepër seksi. Pasi përfshiheni emocionalisht, ju bëheni kërkuese dhe xheloze: e shihni veten duke kërcënuar të dashurin tuaj që të prishë jetën e tij dhe të rrijë me ju! Ai si dashnor – Çdo gjë që është e paligjshme ju magjeps dhe ju tërheq. Sidoqoftë, edhe kur luani rolin e dashnorit, tentoni të ndërtoni marrëdhënie të pasionuara dhe intensive. Nëse e dashura juaj nuk zgjedh të jetë vetëm me ju, hakmarrja është e sigurt.

Shigjetari – Ajo si një dashnore – Ti je një grua pasionante dhe nuk heq dorë nga kënaqësitë e jetës kështu, mes një udhëtimi dhe një tjetri, mund të ndodhë që të luash rolin e dashnores me lehtësi të madhe. Por, kërkoni qartësi dhe ndershmëri ekstreme nga ana e atyre që e jetojnë këtë pasion me ju. Ai si një dashnor – Të jesh një dashnor mund të jetë e kënaqshme për ty, por ndalon kur gruaja në fjalë fillon të ndjejë me ju. Në fakt, ju pëlqen ideja të jetoni një aventurë dërrmuese dhe të paidentifikuar, me pasion dhe pa kujdes!

Bricjapi – Ajo si një dashnore – Duket absurde, por si dashnore mund ta leni veten më të lirë sesa e bën më të dashurin zyrtar! Kjo ndodh sepse në situata klandestine ju nuk keni frikë nga emocionet dhe mendoni se i keni nën kontroll. Të bëhesh dashnore e shefit mund të jetë shumë intriguese. Ai si një dashnor – Në dashuri ju pëlqen të keni kontrollin e situatës dhe në rolin e dashnorit ju do të humbisni këtë mundësi. Kjo është arsyeja pse ju përpiqeni të mos përfshiheni në situata shumë të paqarta.

Ujori – Ajo si një dashnore – Mungesa juaj e qartësisë në përcaktimin e një lidhjeje ka të ngjarë të bëjë që të luani rolin e dashnores edhe kur në të vërtetë doni të angazhoheni. Si një dashnore, ju jeni e pandalshme dhe nuk jeni plotësisht e gatshme të bëni premtime në këmbim të një historie klandestine. Ai si dashnor – Për dikë që nuk dëshiron lidhje si ju, një histori klandestine mund të jetë zgjidhja ideale sepse ju lë të lirë, nuk ju lidh dhe nuk ju angazhon. Por, nëse e kuptoni se i dashuri juaj do diçka më shumë nga ju, zhdukeni dhe ikni!

Peshqit – Ajo si një dashnore – Kur e di që në fillim se ai është i zënë, është e kotë të qash ose të bërtasësh sepse ai pastaj e kalon kohën e tij me gruan ose familjen e tij. Në marrëdhëniet klandestine ju “gjithmonë” mashtroni veten duke u bërë gruaja e parë dhe e vetme e njeriut tuaj! Ai si një dashnor – Kur bini në dashuri me një grua, ju jeni gati për të bërë gjithçka për të marrë vëmendjen e saj. Ju jeni një dashnor shumë i ëmbël, i kujdesshëm dhe i përkushtuar, por ankesat tuaja nuk garantojnë një kohëzgjatje të gjatë të marrëdhënies.