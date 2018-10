Me dhjetëra banorë të kryeqytetit grek, të pranishmit në protestë kanë shprehur revoltën për vrasjen e Konstantinos Kaçifas, i cili në rrethana ende të paqarta qëlloi me plumba ndaj policisë shqiptare. Me flamuj grekë dhe flamujt ekstremistë të “Epirit të Veriut” në duar, protestuesit në Athinë bënë thirrje raciste ndaj shqiptarëve.

“Shqiptarët vrasës, po vrisni vëllezërit tanë në tokën greke”, ishte një nga thirrjet e dëgjuara gjatë tubimit para ambasadës së Shqipërisë në Athinë. Ndërsa në një tjetër thirrje ishte “Çekiç dhe zjarr për qentë shqiptarë”. Sipas mediave greke, protestuesit kanë tentuar të futen më forcë në ambasadën shqiptare në Greqi, por Policia greke ka rrethuar godinën me forca të shumta sigurie.







Mediat fqinje raportojnë gjithashtu se janë bllokuar rrugët përreth ambasadës për arsye sigurie, ndërsa tonet e protestuesve janë shumë të ashpra në adresë të shqiptarëve. Krahas kësaj, mediat në Athinë raportojnë se në protestën para ambasadës shqiptare i pranishëm ishte edhe kryetari i Agimit të Artë, Nikos Mihaloliakos.

Ngjarja në Bularat të Gjirokastrës ka shkaktuar trazira ndërmjet politikës së dy vendeve. Ndonëse ende në rrethana të paqarta, minoritari grek në Shqipëri, Konstantinos Kaçifas, ka qëlluar me breshëri ndaj forcave të policisë shqiptare, gjë që bëri të thirreshin në ndihmë forcat speciale nga Tirana.