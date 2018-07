Zgjedhjet lokale: PD shtyn firmosjen e paktit, LSI nis e vetme përgatitjet

Statuti i ri i Partisë Demokratike ka vështirësuar nënshkrimin e aleancave politike dhe parazgjedhore me partitë e tjera politike, në rastin konkret me Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për rrjedhojë, LSI, e cila ka 8 muaj që pret Lulzim Bashën për firmosjen e paktit politik, ka nisur përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme lokale, duke i dhënë një mesazh të qartë Partisë Demokratike, se mund të hyjë edhe vetme në zgjedhje.

Edhe pse PD dhe LSI i bashkon e njëjta kauzë sa i takon çështjes së teatrit, negociatave dhe luftë politike kundër qeverisë ‘Rama 2’, dy partitë kryesore në opozitë, nuk kanë ende një koordinim sa i takon zgjedhjeve të ardhshme.







Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, pas protestës së opozitës në dhjetor të 2017, u shpreh se shumë shpjet do të firmoste një marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e PD, Lulzim Bashën, ku do të përfshihej edhe aleanca parazgjedhore PD-LSI për zgjedhjet lokale të 2019. Edhe në 9 prill të 2018, kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, u shpreh se LSI ishte pranë një marrëveshje me Partinë Demokratike për të hyrë së bashku në zgjedhjet lokale të 2019. Por, vetëm 20 ditë më vonë, Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike miratoi statusin e ri, i cili vështirëson miratimin e marrëveshjeve parazgjedhore me partitë e tjera.

Marrëveshjet politike me votën e Këshillit Kombëtar

Kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha i duhet që të bindë shumicën e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të PD për të miratuar një marrëveshje të mundshme me LSI, për zgjedhjet lokale të 2019. Statusi i ri i PD, i miratuar në prill të këtij viti, përmes polemikash dhe kundërshtish të shumta, nën nenin 50 pika ‘d’ parashikon që Këshilli Kombëtar miraton koalicionet para apo pas zgjedhore. Ndërkaq, gjatë Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, Instituti i Studimeve Politike ka zhvilluar një anketim duke pyetur 180 delegatë sa i takon koalicioneve. Sipas sondazhit, 54 % e delegatëve ishin kundër një koalicioni me Lëvizjen Socialiste për Integrim.

Statuti i ri

