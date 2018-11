Zgjedhjet lokale/ Kryemadhi: Rama s’e kandidon më Veliajn në Tiranë, sepse…

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, ka dhënë mendimin e saj në lidhje me faktin nëse Edi Rama do ta kandidojë Erion Veliajn për herë të dytë në Tiranë apo jo. Sipas Kryemadhit, Rama nuk do ta kandidojë më Erion Veliajn në Tiranë.

Kryetarja e LSI-së tha se e ka këtë mendim të saj, pasi nëse Veliaj do të kandidonte sërish për Tiranë, do ta kishte shumë më të lehtë që të marrë drejtimin e PS-së.







Për Kryemadhin, në PS situata është shumë e rëndë për shkak të implementimit të sektit Rilindja në parti.