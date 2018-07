Zbuloni top-formacionin e Kupës së Botës 2018

Botërori i Rusisë përfundoi me kampionen e re, Francën, e cila mposhti në finale Kroacinë dhe merr, kësisoji, kurorën e Gjermanisë për katër vitet e ardhshme. Janë momente bilaci për të gjitha skuadrat pjesëmarrëse në këtë turne, edhe për vetë FIFA-n, ashtu si edhe për mediat. “Goal.com” ka publikuar top-formacionin e kësaj Kupë Bote, me 11 lojtarët më të mirë, sipas roleve përkatëse.

1. Jordan Pickford | Portier | Angli

Është e mrekullueshme të mendosh se, para Kupës së Botës, shumë veta mendonin nëse Jordan Pickford ishte zgjidhja më e mirë për të luajtur në portën e Anglisë. Portieri i Evertonit e ngriti reputacionin e tij jashtëzakonisht kundër Kolumbisë, përpara se shfaqjet e shkëlqyera kundër Suedisë, Kroacisë dhe Belgjikës të tregonin se ai është i klasit botëror.







2. Raphael Varane | Qendërmbrojtës | Francë

Raphael Varane është mbrojtësi i cilësisë së lartë, që kishte spikatur qysh përpara transferimit të tij te Real Madridi, në vitin 2011. Ai ishte një shkëmb në repartin e pasmë të “les Bleus” dhe bëri një ndryshim të dukshëm në finale, pasi Franca mundi Kroacinë 4-2, por ndikimi i tij më i dukshëm erdhi në çerekfinale, kur shënoi një gol vendimtar për të mposhtur Uruguajin.

3. Domagoj Vida | Qendërmbrojtës | Kroacia

Momenti më i mirë i Domagoj Vidës erdhi pasi shënoi në kohën shtesë për Kroacinë, në çerekfinale, edhe pse Rusia shpejt e shpërtheu atë flluskë, para se penalltitë ta shihin Vida & Co sërish në gëzim. Ai, gjithashtu, asistoi një gol në finale, ishte i rëndësishëm në mbajtjen e portës së pastër kundër Lionel Messit dhe Argjentinës, në fazën e grupit. I pakalueshëm gjithnjë në mbrojtje, pasi një vend i vogël, si Kroacia, bëri histori në skenën botërore.

4. Diego Godin | Qendërmbrojtës | Uruguaji

Diego Godin përdori gjithë përvojën e tij për të ndihmuar në frymëzimin e Uruguajit në çerekfinale të Kupës së Botës 2018. Ai do të vazhdon ta vuajë eliminimin kundër Francës, por kjo nuk duhet ta errësojë ndikimin monumental që ai ka në kombëtaren e Amerikës së Jugut, e cila duket se ka arritur më shumë se pesha e vet në skenën botërore.

5. Kevin De Bruyne | Mesfushor i djathtë | Belgjikë

Është e pamundur të përcaktohet saktësisht se ku mund të vendoset Kevin De Bruyne, i cili shkëlqeu kudo që Roberto Martinez e vendosi për Belgjikën në Botërorin 2018. Momenti më i paharrueshëm i De Bruyne erdhi pasi goli i tij eliminoi Brazilin në çerekfinale, por roli i tij triumfues, në përmbysjen e madhe kundërsulmuese ndaj Japonisë në 1/8 finale, nuk meriton të harrohet. Një lojtar i klasit botëror i Kupës së Botës.

6. Luka Modric | Mesfushor qendre | Kroacia

Ylli i Kroacisë, Luka Modric, nuk mund të mbetet kurrsesi jashtë top-formacionit të Botërorit të Rusisë. Më në fund, kroati i Real Madridit përjetoi një turne ndërkombëtar të denjë me kombëtaren e tij. Shfaqjet e tij dhe golat në fazën e grupeve, kundër Argjentinës dhe Nigerisë, u pasuan nga “vargje” të tjera në ndeshjet e fundit. Ai e meritoi plotësisht çmimin e artë të FIFA-s, si lojtari më i mirë në finalen e Botërorit 2018.

7. N’Golo Kante | Mesfushor qendre | Francë

N’Golo Kante luajti 90 minuta në çdo ndeshje, deri në finale, kur mesfushori i Francës u zëvendësua në pjesën e dytë, pasi luftoi për t’u marrë me mesfushorët e Kroacisë. Por ai nuk e meriton të mbahet mend për mungesën e tij në finale. Lojtari i Chelsea ishte një makinë absolute për çdo minutë të luajtur në gjashtë ndeshjet e mëparshme të finales. Dhe nëse nuk do të ishte 50 minuta në finalen e Moskës, ai e ka merituar për t’u radhitur në formacionin më të mirë.

8. Ivan Perisic | Mesfushor i majtë | Kroacia

Sulmuesi i Kroacisë, Ivan Perisic, ishte një simbol i etikës së punës pa ndalesë, që përshkoi kohën e kombit ballkanik në Kupën Botërore 2018.Goli i tij dhe asistimi në fitoren e gjysmëfinales ndaj Anglisë u pasua nga një tjetër gol i spikatur në finale, i cili barazoi rezultatin përkohësisht 1-1, edhe pse më tej u konsolidua humbja e të tijve ndaj Francës.

9. Kylian Mbappe | Mesfushor i djathtë | Francë

Ai është e ardhmja e futbollit francez dhe tani, pa asnjë dyshim, një pasues i denjë i Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit, si lojtari më i mirë në këtë sport. Kylian Mbappe kishte një Kupë Botërore për t’u shijuar. I sapokurorëzuar si lojtari i ri më i mirë i Botërorit të Rusisë, Mbappe ishte në garë edhe për lojtarin më të mirë të turneut. Momente të paharrueshme në këtë turne për sulmuesin e PSG-së.

10. Eden Hazard | Sulmues | Belgjikë

Sulmuesi më i mirë i Belgjikës në këtë Botëror, Eden Hazard shkëlqeu me tre gola, dy asistime dhe një numër të pafund driblimesh kërcënuese. Futbollisti i Chelsea është tashmë një nga lojtarët më të kërkuar në botë, teksa Real Madridi e do me ngulm, sidomos pas këtyre shfaqjeve në Rusi.

11. Antoine Griezmann | Sulmues | Francë

Antoine Griezmann nuk kishte të njëjtin ndikim në lojën e hapur, si në “Euro 2016” për Francën, por ndikimi i tij fenomenal në goditjet standarde dhe nga distanca nuk mund të neglizhohen. Ai shënoi tre gola dhe dha tre asistime që nga faza e grupeve. Në finalen e Kupës së Botës, ylli i Atletico Madridit asistoi një gol dhe shënoi vetë nga pika e penalltisë, në pjesën e parë, ku Kroacia ishte në nivel të lartë. Griezmann fitoi një medalje të fituesve të Kupës së Botës për përpjekjet e tij./TeleSport