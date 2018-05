Zbulohet lidhja e Elhaida Danit me këngëtarin shqiptar

Këngëtarja Elhaida Dani gjithmonë ka preferuar ta mbajë larg vëmendejs së medias jetën e saj private.

Për lidhjet e saj thuajse nuk flitet kurrë dhe ajo që ka dominuar gjithmonë është suksesi i saj si këngëtare.







Por këtë herë duket se janë zbuluar shkëndijat e para të dashurisë. Elhajda mos vallë është në një lidhej me këngëtarin shqiptar të muzikës klasike Brano Agovi…? Në profilin e tij janë shpërndarë foto mjaft të afërta me Elhaidën dhe në postimin e fundit shkruhet ‘Ne të dy’ shoqëruar me zemra.

Ata duken një çift shumë simpatik dhe plot harmoni në publikimet e një pas njëshme.