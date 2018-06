Zbulohet letra për Shqipërinë drejtuar Tusk: Hapni negociatat…

Një grup europarlamentarësh i kanë dërguar një leter të hapur presidentit të Këshillit Europian, Donald Tusk ku I kërkojne mes të tjerash edhe hapjen e negociatave për Shqipërinë.

Letra që është shenjë e mbështetjes ndaj Shqipërisë për hapjen e negociatave për anetarësim është firmosur nga Tanja Fajon, Eduart Kukan, Knut Fleckenstein, Monica Macovei dhe një zërë zyrtarësh të lartë europian.







Vendimi për hapjen ose jo të negociatave do të merret më 28 dhe 29 qershor teksa dy vendet me skeptike në këtë drejtim ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë janë Holanda dhe Franca ndërsa me heret Gjermania konfirmoi mbështetjen e saj ndaj proceseve integruese te Tiranës zyrtare.