Zbulohen fanellat e Juves për sezonin e ardhshëm

Jemi vetëm në fillimin e sezonit 2018-2019, por që tani disa nga klubet më të rëndësishme të Europës kanë nisur të projektojnë edhe sezonin e ardhshëm dhe njëri prej këtyre klubeve është Juventusi. Bardhezinjtë nuk po punojnë vetëm në merkato por në bashkëpunim edhe me sponsorin e tyre Adidas, kanë projektuar fanellat e sezonit të ardhshëm. Përveç bluzës kryesore me shiritat bardhezi, Juventusi i sezonit 2019-2020 do të vishet edhe me blu e të kuqe.