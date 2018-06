Zbulohen detaje të reja për Google Pixel 3 dhe Pixel 3 XL

Pixel 3 dhe Pixel 3 XL e Google janë pare online dhe duket se jo vetëm do të ketë dy opsione për madhësitë e ekranit, por edhe versione me ose pa kornizat e nivelit.







Sipas informatorit të besueshëm @OnLeaks, Google planifikon të lëshojë një PIxel 3 më të vogël me një ekran 5.3 inç të plotë me kornizat e sipërme dhe të poshtme. Por kompania gjithashtu duhet të ofrojë një Premium 6,2-inç Pixel 3 XL i cili do të vijë me një ekran që ka një nivel të lartë. Është koha për iPhone X të ndjejë konkurrencën.

Çka është me të vërtetë emocionuese në lidhje me këtë është se kjo mund të nënkuptojë që Pixel 3 XL rritet në atë madhësi më të madhe të ekranit, mbi ekranin me 6 inç të Pixel 2, por pa u rritur si celular.

Meqenëse ekrani do të funksionojë nga skaji në skajin tjetër, telefoni duhet të mbetet i njëjti në madhësi xhepi.

Pixel 3 ka të ngjarë të jetë opsioni më i volitshëm, ndërsa Pixel 3 XL duhet të jetë oferta premium. Ka të ngjarë që nuk do të kushtojë aq sa 999 dollarët për iPhone X, pasi që kjo vlerë thuhet të bjerë në çmim poashtu këtë vit. Por do të duhet të presim deri në tetor për të gjetur se kur Google pritet të nisë Pixel 3 dhe Pixel 3 XL.