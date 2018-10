Zbardhet dëshminë e Rexhep Rrajës, djalit të deputetit që u arrestua ditën e diel me akuzën e përndjekjes së Xhisiela Malokut. I riu ka kundërshtuar rezultatet e ekspertizës mjeko ligjore duke mohuar dhunën ndaj 25-vjeçares.

Rexhep Rraja ka deklaruar se nuk mban armë zjarri dhe nuk e ka dhunuar vajzën, ndërsa pranon që kanë pasur një marrëdhënie për disa vite me vajzën. Referuar rastit kur i riu e ka takuar në hotel vajzën, ai thotë se ka takimi ka qenë miqësor.







Rraja ka thënë në prokurori se sherri ka nisur për një parakalim të vajzës me makinë në muajin korrik në Qafë Shtamë, ndërkohë që ishin ndarë. I hetuari është shprehur se gjithçka është produkt i një sajese të ish të dashurës së tij, Xhisiela Maloku me qëllim që të hakmerret për lidhjen e saj të dashurisë.

Dëshmia e Rexhep Rrajes

“I ripyetur më datë 29.09.2018 i hetuari parashtron në mënyrë eksplicite se “Deklaroj se nuk kam ushtruar aspak dhune ndaj saj. Persa i perket dites qe pretendon se une e kam takuar, jemi takuar miqesisht dhe nuk kam pas asnje lloj mardhenje me te. Gjithashtu deklaroj se une nuk mbaj arme zjarri dhe s’kam…Me shtetesen Xhisiela Maloku jam njohur para disa vitesh, nuk e mbaj mend saktesisht dhe para nje viti e gjysem i kam shkeputur mardhenjet me te. Lidhur me deklaraten e pajtimit të vitit 2017… Po eshte e vertete, pasi ishte nje automjet qe une nuk e njihja ne rrugen e Qafshtames, bente manovrime ne rruge duke me rrezikuar mua jeten. Ngaqe nuk njoha automjetin, debatova nga automjeti ne automjet dhe pashe qe ne timon ishte Anida Maloku bashke me te motren Xhisiela Malokun. Pasi vajzat kishin njoftuar policine lidhur me debatin per rrugen, aty erdhi policia dhe pasi na shoqeroi ne polici, kemi nenshkruar kete deklarate….nuk eshte e vertete qe une ta kem telefonuar me numra tjere telefoni, por kam biseduar me Xhisielen dhe me numra tjere te afermve te mije, pasi ajo merrte vete dhe kerkonte qe te dilja une ne telefon. Ndresa me date 21.07.2018 une nuk e kam telefonuar shtetasen Xhisiela.Pasi u njoha me aktin e ekspertimit mjeko-ligjor dua te them se une nuk kam lidhje fare me keto demtime dhe nuk di se ku mund ti kete marre ato.”

Djali i deputetit u arrestua ditën e diel me akuzën e përndjekjes ndaj 25-vjeçares Xhisiela Maloku. Prokurorja që ka ndjekur këtë rast, është Mirela Kapo, ndërsa gjyqtarja është Enkelejda Hoxha. Mbi 24-vjeçarin rëndon akuza e përndjekjes. Rraja akuzohet se përndoqi Xhisiela Malokun, rasti i së cilës ka trazuar politikën shqiptare. /Shqiptarja.com