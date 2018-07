Zbardhen prapaskenat, ja pse Lëv qëndroi në krye të Gjermanisë edhe pas turpërimit

Joakim Lëv do të vazhdojë të jetë trajneri i Gjermanisë edhe pse ai dhe skuadra e tij u eliminuan që në fazën e grupeve. Disa thonë që trajneri është arsyeja pse skuadra ka qenë në majë të futbollit Botëror për një kohë të gjatë. Por, shifrat nga viti 2006, ku ai ishte pjesë e stafit të kombëtares, flasin ndryshe. Kush kanë qenë vitet më të suksesshme të tij në stolin e “Pancerave”? Faqja online “Die Zeit” ka bërë një përmbledhje.

Në verën e vitit 2006 Jurgen Klinsman filloi një epokë të re në futbollin gjerman. Ai u emërua trajner i kombëtares, ndërsa Joakim Lëv ishte ndihmësi i tij. Shumë tifozë ishin skeptikë në fillim të turneut, por më pas, me pak fat dhe shumë dëshirë, skuadra arriti të shkonte deri në gjysmëfinale, ku më pas u eliminua nga Italia me dy gola në kohën shtesë. Më parë, ata kishin eliminuar Argjentinën me 11-metërsha. Atëherë, Lëv shihej si truri gjenial i Klinsmanit. Kjo falë disiplinës së lartë që ai kërkonte nga lojtarët. Në fund skuadra u rendit e treta dhe Gjermania filloi të shënonte sërish, plot 14 gola në fund të Botërorit. Ajo fitoi simpatinë e miliona tifozëve gjermanë.

Në Zvicër dhe Austri, Lëv ishte trajneri i parë i skuadrës pas largimit të Klinsmanit. Skuadra gjermane shihej si favoritja e fshehtë e turneut. Grupi u kalua falë fitores ndaj Polonisë dhe Austrisë në ndeshjen e parë dhe të tretë. Në të dytën gjermanët u mundën me meritë nga kroatët. Në fazën e eliminimeve, skuadra e Lëv mundi Portugalinë dhe Turqinë. Në finale e priste Spanja që në fund fitoi me rezultatin 1-0. Në Gjermani ishin të kënaqur me këtë paraqitje të skuadrës edhe pse nuk fitoi trofeun, ata treguan një lojë zbavitëse dhe pse me lojtarë jo të nivelit botëror. Ndaj një Spanje që sapo kishte filluar të dominonte në rang përfaqësuese dhe klubesh.

Përpara Botërorit në Afrikën e Jugut, Kevin Princ Boateng dëmton rëndë Mikael Balak, i cili nuk mund të luante në turne. Pa yje nuk duhet të marrim pjesë fare në Botëror, mendonin disa tifozë në fillim. Por, ishte ndryshe me Filip Lahm si kapiten dhe me disa lojtarë të U-21 që ishin shpallur kampionë bote. Lëv krijoi një skuadër të mirë. Tomas Myler atëherë i panjohur doli golashënuesi më i mirë i turneut. Lëv kishte krijuar një grup që kishte uri, por akoma eksperiencën e duhur. Në gjysmëfinale është sërish Spanja, ajo që ndal gjermanët me një gol nga goditja e këndit me anë të Pujol. Te “Pancerat” nuk kishte kaluar akoma makthi i finales në Vjenë. Lëv kishte edhe një debat pas Botërorit me Balak që dëshironte të rikthehej në skuadër, por nuk ia arriti. Vendim ky që Balak më vonë e pranoi se ishte i duhuri.

Gjermania shkon si favorite në Ukrainë dhe Poloni. Në grupe skuadra luan mirë dhe del nga grupet pa problem. Më pas vjen humbja më e rëndë për Lëv (që pas Botërorit në Rusi). Në gjysmëfinale është Italia me një super Mario Baloteli që shënon dy gola që eliminojnë gjermanët. Në fund të turneut ishin të shumta kritikat ndaj tij. Trajneri kishte rreshtuar gabim skuadrën dhe nuk reagoi kur ishte në disavantazh. Largimi ishte pranë. Por, Lëv ashtu si dhe herën e fundit, u mendua disa ditë dhe vendosi të vazhdonte sërish në stolin e skuadrës.

Lëv kishte një skuadër shumë të karikuar, kjo pasi vinte nga humbja me Italinë dy vite më parë. Turneu nis në mënyrën më të mirë për “Pancerat”. Fitoret e thella me Portugalinë (4-0) dhe ajo ndaj vendit organizator (7-1) ishte sinjali më i mirë për dominimin e tyre. Në atë vit gjithçka ishte perfekt. Sigurisht kishin edhe fatin me vete, në ndeshjet ndaj Ganës, Algjerisë dhe Francës, sidomos në 20 minutat e para. Në Brazil Lëv vërtetoi se ishte një trajner me ide taktike shumë fleksibël. Ai vendosi mbrojtjen me katër me Filip Lahm dhe si kurrë më parë, luajti në kundërsulm. Ndaj Argjentinës në finale edhe pse një lojë pothuajse e barabartë, Lëv vendosi ndeshjen me Mario Gëcen, të cilin e kishte në stol. Kupa e Botës u fitua me golin e djaloshit, i cili mposhti portierin me një gjuajte të befasishme brenda zonës. Lëv tani ishte i duhuri dhe në Gjermani tifozët e shihnin atë të pazëvendësueshëm. Frytet e një pune të gjatë tani ishin duke dhënë rezultatet e pritshme.

Synimi ishte fitimi i Kupës që mungonte nga viti 1996 në Angli. Gjermania e nisi mirë kampionatin, duke shkuar deri në gjysmëfinale me bindjen se do të vinte trofeu i dytë radhazi. Por, Franca, që ishte edhe organizatorja e turneut, fitoi falë dëshirës më të madhe të treguar në fushë. Gjermanëve, edhe pse më luajtën më mirë, kjo nuk u mjaftoi për të shkuar më tej. Një eliminim që nuk ishte dhe aq dramatik, ndoshta sepse kujtimet e Brazilit ishin akoma të freskëta. Por, diçka kishte ndryshuar në lojën e skuadrës që papritur nuk ishte më aq e uritur sa më parë. Lojtarët ishin akoma në formën e tyre më të mirë, por kjo nuk mjaftoi për të shkuar të paktën në finale, objektivi minimal i tyre para se të startonte turneu.

Trajneri vendosi të luajë me një skuadër të përbërë nga lojtarë të rinj. Dhe në fund arriti të fitonte turneun, duke dhënë një sinjal të fortë drejt rivalëve që skuadra e tij do të synonte titullin e dytë radhazi në Kupën e Botës. Të shumtë ishin ata që e komplimentuan Lëvin, që kishte krijuar një përzierje midis të rinjve dhe lojtarëve që ishin shpallur kampionë bote.

“Die Manschaft” kërkonte të mbronte titullin në Rusi. Por, skuadra u rendit e fundit në një grup relativisht të lehtë. Ajo luajti avash dhe pa ide. Ishte shumë deficite nga ana taktike. Çfarë nuk kishte: Shpirt gare dhe përkushtim. Skuadra, federata dhe trajneri lanë një përshtypje jo bindëse. Vetëm dy gola në tri ndeshje, njëri nga këto nga goditja e dënimit në minutën e 95-të. Disiplina dhe uria e Lëvit u shuan në Rusi. Zhgënjimi ishte aq i madh, saqë tifozët ishin kundër shumë lojtarëve dhe stafit drejtues, përfshi këtu edhe trajnerin Lëv që më parë as nuk mendohej se mund të linte skuadrën pas një paraqitjeje dëshpëruese.

Joakim Lëv, së bashku me Jurgen Klinsman, ngritën futbollin gjerman nga një moment i vështirë në pikën më të lartë që ekziston. Kjo ka ndodhur nga viti 2006 deri në 2016. Gjashtë herë në gjysmëfinale, si asnjë përfaqësuese tjetër. Dy nga të cilat i ka fituar më Brazilin me rezultatin 7-1 dhe kundër Turqisë në vitin 2008. Ndërkohë, në dy finale Botërori ai fitoi vetëm një herë. Kupa e katërt e Botës për Gjermaninë ishte edhe pika më kulmore e trajnerit Lëv. Në fazën e kualifikuese, skuadra e tij ka kaluar pa problem në finalet e turneve, madje edhe në ndeshjet miqësore “Pancerat” luanin një futboll për t’u admiruar duke u krahasuar me të drejtë me epokën e artë të viteve ’70. Por ka pasur edhe humbje të tjera përpara kampionatit botëror në Rusi. Një trofe i fituar në shtatë turne. Por, Lëv përfitoi nga koha e artë e vitit 2000 të prodhimit të talenteve në Gjermani. Viti 2018 mund të ketë qenë një lapsus, por edhe në Europianin e vitit 2016, gjermanët nuk zhvilluan një turne të mirë, duke shënuar pak gola. Konkluzioni është i qartë, finalja e Rios ishte fundi i një rruge dhe jo fillimi i një epoke.