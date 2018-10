Këngëtarja Zajmina Vasjari tërheq gjithmonë vëmëndjen me pamjen e saj seksi dhe me pozat provokuese.

Mirëpo pak më parë ajo i ka lënë të gjithë pa fjalë kur është shfaqur me një look të ri, me flokë të lagur dhe e gjakosur në fytyrë.







Megjithëse fillimisht të gjithë janë shokuar nga pamja e saj krahas fotos këngëtarja ka sqaruar se në fakt ky është makeup i saj i Halloween-it.

‘Hallowenn-i po afron. Si do të visheni këtë vit’,- ka shkruajtur ajo në foto që ka marrë menjëherë komente nga ndjekësit.