Kryeministri Edi Rama reagoi serish ne Twitter per rastin “Xhisiela” dhe akuzat e PD

“Arrestim fasadë”!Ja dhe një prurje e re e jashtënxjerrjes politike mbi vajzën e kthyer në mish për topat e dëshpërimit opozitar! Domethënës sulmi ndaj prokurorisë: Gratë prokurore s’janë as gra, as nëna, as vajza po bashkëpunëtore të krimit.. Mjerë kush i beson këta të paudhë…”