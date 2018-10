Gazetari Basir Çollaku i cili është paditur për shpifje nga Taulant Balla është marrë sot në pyetje për rreth 30 minuta në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.

Çollaku sapo ka dalë nga Prokuroria, u shpreh: “Isha thirrur nga prokuroria në cilësinë e pesonit që di për rrethana të dobishme për ngjarjen. Prokuroria t’i shkojë deri në fund, për të nxjerrë grupin armiqësor. Shpjegimet e mia kanë qenë rreth ngjarjes”.







Prokurorët kanë kërkur të dinë se cilat ka qenë mënyrë e intevistës, kontaktet me Nuhun, dhe si është bërë publikimi. Besoj se prokuroria do të jetë korrekte ashtu siç ishte gjatë kësaj séance. Do ti isha mirënjohës prokurorisë t’i shkonte deri në fund çdo pretendimi politikanësh se mbase ata janë skenaristët e vërtetë”, tha ai ndër të tjera.