Xhisiela Maloku, në rrëfimin e saj për Open me gazetaren Eni Vasili, deklaroi se nuk i ka pëlqyer aspak sjellja e oficerit të Policisë Gjyqësore të Komisariatit të Fushë-Krujës, Gentian Çitozi.

“Nuk më pëlqeu sjellja e tij. Nuk m’u duk i përshtatshëm. Shprehte mendimet e tij, por unë nuk u ndikova. Më thonte që mirë po bëja që po e tërhiqja dëshminë. Nuk më pëlqeu mënyra se si fliste, por nuk më kujtohet mirë çfarë thonte pas gjithë këtyre gjërave që ndodhën. Unë mendoj se një oficer policie nuk ka pse të favorizojë asnjë palë. Nuk më kujtohet se çfarë thonte, por thjesht favorizonte”, shprehet Xhisiela.







“Pasi dola nga komisariati, shkova te halla që e kam shumë afër, dy minuta larg komisariatit. Të nesërmen shkova që ta denoncoja prapë Rexhepin pasi u pendova që tërhoqa dëshminë. Më drejtuan për në SHKB-në e Durrësit. Denoncova Çitozin, jo Rexhepin sepse duheshin arsyet dhe i thashë që kam qenë e kërcënuar. Pasi dhashë këtë dëshmi, është thirrur Rexhepi. Ai kishte ikur përsëri në Sarandë dhe kjo është arsyeja pse unë shkova për ta ribërë kallëzimin. Inati dhe xhelozia ishin arsyet që shkova në SHKB-në e Durrësit. Kam thënë që jam kërcënuar nga Rexhepi dhe dy kushërinjtë e tij brenda komisariatit, por nuk është e vërtetë. E përsëris, dëshminë e rreme e dhashë nga inati”, tregon Xhisiela në Open.

Më tej, ajo tregon se Emiliano Nuhu ka trilluar: “Pas një jave takova Emiliano Nuhun, ku dhashë dëshmi. Jemi takuar në Prokurorinë e Krujës, ku isha thirrur për t’u marrë në pyetje. Të nesërmen e takova në Komisariatin e Krujës. Ai po më bënte pyetje jashtë hetimi, pse ata janë të lidhur me krimin e kështu gjërash. Më thonte që të mos kisha frikë dhe se do t’i shkatërronte ata. Të nesërmen, në policinë e Fushë-Krujës, kam dhënë dëshmi tjetër. Dua që t’i shikoj të gjitha ato dëshmitë, pasi dëshmia ime nuk është aq e gjatë. Unë nuk kam thënë që kanë ardhur në shtëpi të më marrin. Nuk e di se ku e ka marrë dëshminë Emiliano, ashtu si nuk e di ku i ka gjetur të gjitha trillimet e tjera. Të nesërmen pashë që isha përdhunuar. I thashë Emilianos që nuk dua ta vazhdoj më këtë histori sepse erdha me besim në polici. I thashë që doja ta tërhiqja dëshminë dhe çështja të mbyllej. Mora përsipër edhe që të hyja në burg për dëshmi të rreme”

Kur Xhisiela u pyet a po e kërcënonte njeri, ajo u përgjigj: “Jo, absolutisht. Jam 100% e sigurtë. Po të isha kërcënuar, do të kisha kërkuar azil, siç bëri Emiliano me emrin tim. Nuk trembem për jetën time, as të motrës sime dhe as të mamasë sime. Presionin e madh ma ka bërë media, më ka përdorur më shumë politika. Nuk kanë të drejtë të nxjerrin banesën ku jetoj e të më vijnë në shtëpi. Gabimi im është që kam bërë këto deklarata, ndërsa të tjerët nuk po shqetësohen për mua. Mund të më mbështesni psikologjikisht”.

Top Channel