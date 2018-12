Xhezair Zaganjori: Prania e Z. Lenaerts tregon një urë lidhëse mes Shqipërisë dhe BE-së

Universiteti Europian i Tiranës, ka nderuar me titullin “Doctor Honoris Causa” Presidentin e Gjykatës Europiane të Drejtësisë, Z. Koen Lenaerts në një ceremoni të zhvilluar me praninë e shumë personaliteteve të njohura.Ky është një titull që i akordohet nisur nga meritat e mëdha të Z. Koen Lenaerts në fushat akademike, studimore e administrative të sferës së ligjit.

I ftuar në këtë ceremoni ishin edhe Kryetari i Gjykatës së Lartë, Z. Xhezair Zaganjori dhe Kryetari i Gjykatës Kushtetues, Bashkim Dedja. Z. Zaganjori duke shprehur kënaqësinë e veçantë të pjesëmarrjes në këtë ceremoni shtoi se prania e Z. Lenaerts, për më tepër në një universitet prestiogjoz tregon një urë lidhëse mes Shqipërisë dhe BE-së, jo vetëm ekonomike, sociale dhe kulturore por çka është më e rëndësishme edhe ligjore.







“Për mua është një kënaqësi e veçantë të marr pjesë në këtë ceremoni, të përshëndes në këtë ceremoni shumë të rëndësishme dhe mbresëlënëse. Dua të falenderoj UET për ftesën dhe për mundësinë për të folur këtu, por edhe për mundësinë që i dha Presidentit të Gjykatës Europiane të Drejtësisë për të marrë titullin “Honoris Causa”. Z. Civici përmendi që e falenderoj për pranimin e ftesës për të marrë “Honoris Causa” por unë jam i sigurt që edhe Z. Lenaerts e ka për kënaqësi dhe për nder të marrë titullin “Honoris Causa” nga një universitet si UET, një universitet prestigjoz. Edhe e kundërta, universiteti e ka për nder sepse me të vërtetë që Z. Lenaerts është një personalitet. Përse e kemi ftuar? E kemi ftuar sepse ne kemi reformën në drejtësi por padyshim që vullneti i gjithë shqiptarëve është që të integrohen në BE. Juristët shqiptarë, gjyqtarët, prokurorët, profesorët, avokatët, sigurisht që duhet të njihen me jurisprudencën e gjykatës europiane të drejtësisë, standardet e gjykatës europiane të drejtësisë, me të drejtën e BE në tërësi. Kështu që ky është një hap për të siguruar një lloj kontakti të një niveli të jashtëzakonshëm, sepse kemi Presidentin e Gjykatës Europiane të Drejtësisë këtu, që me gjithë angazhimet e mëdha ka gjetur kohë për të qenë për një ditë e gjysëm në Shqipëri.”