Daljen e parë publike, ish-ministri i Brendshëm i dorëhequr Fatmir Xhafaj, e pati përkrah kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj.

Vlerësimi maksimal reciprok nga ana e tyre, duket se ka shqetësuar jo pak kampin e majtë, që i druhen një çarjeje apo edhe krijimit të dy poleve politike brenda mazhorancës. Largimi me dorëheqje i kreut të Ministrisë së Brendshme Fatmir Xhafaj ka ende hije misteri mbi motivet, por gradualisht po kuptohet përplasja që ka patur me kreun e qeverisë Edi Rama.







Për të vërtetuar se “është i pavarur”, Xhafaj ka zgjedhur të jetë jo vetëm si një ish, përkrah Veliajt, as si një deputet i thjeshtë mes shumë të tjerëve që ka qarku i Tiranës.

“Ka njerëz që ulen në një karrige dhe janë të kënaqur se kanë kapur një karrige; ka njerëz që marrin pushtet dhe janë të lumtur që janë të pushtetshëm; ka njerëz që vijnë për të shërbyer, që kanë një mision që duan të lenë një gjurmë përmes mundësisë që u jep pushteti dhe ky është Erion Veliaj! Katër vjet më parë na është dashur të flisnim se kush është Erion Veliaj, kurse sot nuk na duhet fare të flasim, sepse ai dhe ekipi i tij duhet të tregojnë çfarë punësh kanë bërë dhe janë duke bërë. Puna dhe rezultatet janë treguesi më i mirë, CV-ja më e mirë për cilindo”, -deklaroi Xhafaj, duke kërkuar një mandat të dytë për Veliajn.

“Ka qenë një bekim dhe një kënaqësi për mua Fatmir, i gjithë bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme”, tha ndër të tjera Veliaj. Si rrallëherë në deklaratat e gjata të Veliajt dje në atë takim me qytetarët e Tiranës Veliaj e përmendi vetëm një herë emrin e kryeministrit. “Mezi pres që bashkë me Blerinën, bashkë me gjithë energjinë që po çlirohet në gjithë Shqipërinë, me Edi Ramën në krye të PS, të fitojmë në 61 bashkitë”, -tha Veliaj. Më shumë se mesazhi normal i kryebashkiakut të Tiranës që prej kohësh ka nisur fushatën për mandatin e dytë është përkrahja që i ka dhënë ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Lëvizja e beftë e Xhafajt duke u shfaqur publikisht krah Veliajt vetëm tre ditë pasi ka dhënë dorëheqjen si ministër i Brendshëm, mund të nxisë qëndrime brenda radhëve të Partisë Socialiste.

Ndërkohë për këtë dalje publike ka reaguar edhe ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani.

“Xhafaj mbaroi punë me Vetingun, filloi me Veli-ngun… Me vetingun e ndriti. Të shohim me tjetrin…” shkruan Manjani.