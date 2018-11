Procesi gjyqësor ndaj Fadil Kasemit tek Krimet e Rënda ka vijuar të enjten me pyetjen e të pandehurit. I akuzuari për vrajen e ish-bashkëshortes gjyqtare ka rrëfyer para gjykatës marrëdhënien me ish-gruan dhe konfliktet me të.

Në seancën e së enjtes tek Krimet e Rënda, Fadil Kasemi rrëfeu për gjykatën detaje nga jeta mes tij dhe ish-bashkëshortes gjyqtare, Fildes Hafizi, të cilën e qëlloi për vdekje në 31 gusht 2017. Ndërsa në sallën e gjyqit ndodheshin edhe dy ekspertë mjeko-ligjorë, të cilët do të japin një vlerësim për gjendjen e tij psikike, Kasemi tregoi si ishte njohur me ish-bashkëshorten dhe tensionet që u pasuan me një divorc mes të dyve.

Nga kafazi i qelqtë, i pandehuri tha se kishte investuar gjithë jetën për ish-bashkëshorten, me të cilën pati dy fëmijë. 53-vjeçari tregoi se pas martesës e ka ndihmuar të punësohet si edukatore e mandej edhe si drejtoreshë dhe se kishte ndihmuar financiarisht edhe prindërit e saj, duke u paguar qiranë për vite të tëra në kryeqytet.

“Përmes një mënyrë të papërshtatshme”, u shpreh Kasemi, “unë e ndihmova Fildesin edhe të vazhdojë shkollën e Magjistraturës”. Por sipas tij, pas këtij momenti kishin filluar zënka në çift.

“Ajo më fliste në mënyrë të çuditshme. Më thoshte që nuk i doja fëmijët. Më pyeste ç’ne që nuk ke armë. Pse kaq të urtë jeni ju si vëllezër”, tha Kasemi. Sipas tij situata kishte kulmuar në 13 shkurt 2015, kur ajo nuk kishte pranuar që të dilnin bashkë për të festuar Shën Valentinin, me argumentin se do të festonte me një shoqen e saj.

Pas këtij momenti, me kërkesë të të pandehurit për të rrëfyer katër biseda të bëra mes tyre me detaje tepër intime, seanca vijoi me dyer të mbyllura për publikun. Burime brenda sallës bënë me dije se avokati i Kasemit i ka kërkuar gjykatës të urdhërojë një riekspertim psikik ndaj klientit të tij për një vlerësim të ri të përgjegjshmërisë mendore të tij.