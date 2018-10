Gjykata e Tiranës ka lënë në burg të arrestuarin për ngjarjen e ndodhur në Bllok pak ditë më parë ku mbeti një person i vrare dhe tre të plagosur. Krimet e Rënda e kanë cilësuar të ligjshëm arrestimin e tij dhe i kanë vendosur masën e sigurisë arrest me burg.

Gjyqtari vendosi masën e arrestit 45 ditë burg. Siç raportojnë burime pwr Fax News, seanca gjyqësore e tij u zhvillua me dyer të mbyllura.







Akuza që është ngritur ndaj tij është “vrasje në rrethana cilësuese” pasi dyshohet se ka qenë i përfshirë në ngjarjen që ndodhi në Bllok.

Policia e Shtetit ka zbardhur të shtunën rolin e Geldo Hotit, të arrestuarit të dy ditëve më parë, teksa tentonte të kalonte kufirin për në Greqi.

Geldo Hoti mësohet se ka qëlluar me armë gjithashtu, në momentin që dy grupet janë takuar për të sqaruar një mosmarrëveshje. Hoti, sipas burimeve, është mik me komandon Meviol Bilo dhe ka qëlluar me armë, duke i ardhur në ndihmë këtij të fundit gjatë konfliktit me Fabian Gaxhën.