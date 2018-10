Avokatet e Eljon Hatos dhe Ervis Martinajt deklaruan pak minuta me pare se dy te plagosurit e ngjarjes ne ish-bllok jane te pafajshem dhe se nuk kane qene te perfshire ne sherrin qe coi ne vrasjen e nje personi.

Por pavaresisht pretendimeve te pales mbrojtese, Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë ka vendosur masën “arrest në burg per 30 dite”; për dy të plagosurit Ervis Martinaj dhe shokun e tij Eljon Hato.







Me heret, prokuroria kishte kerkuar arrest me burg per dy te plagosurit.