Vrasja në Bllok: Ervis Martinaj shkoi në lokal pasi u telefonua nga Dizdari

Përfshirja e Ervis Martinajt në ngjarjen e ndodhur në zonën e ish-Bllokut mbrëmjen e 4 tetorit, dyshohet se ka ndodhur pasi është telefonuar nga biznesmeni Eldi Dizdari. Sipas gazetës Panorama, në kërkesën për caktimin e masës së sigurisë, tre prokurorët e çështjes argumentonin, bazuar në prova, se Martinaj nuk ishte gjendur rastësisht në lokalin e Redi Popeskut, ku ndodhi ngjarja, ashtu siç ka pretenduar ai në deklarimet e dhëna para oficerëve të Policisë.

Megjithatë, deri në atë fazë hetimesh, para se të identifikohej plotësisht personi që kishte debatuar me Ervin Matën para lokalit, pra biznesmeni Eldi Dizdari, organi i akuzës nuk kishte të dhëna konkrete se kush ishte personi që mund ta kishte thirrur aty Martinajn. Por burimet sqaruan se tashmë ka dyshime të arsyeshme se është pikërisht Dizdari ai që mund të ketë vënë në dijeni Ervis Martinajn për debatin që kishte pasur me Matën në orën 20:37, para lokalit ku më pas ndodhi ngjarja.







Në kërkesën e 3 prokurorëve të çështjes për caktimin e masës së sigurisë, thuhet se: Rezulton nga ekspertimi teknik-elektronik i aparatit telefonik të personit nën hetim, Ervis Martinaj, se në orën 21:17 ka marrë një komunikim elektronik në aplikacionin “Whatsapp” nga kontakti i regjistruar me emrin “Boli” me tekst “tek dyqani me veshje të shtrenjta përballë Billionerit”.

Pra, rezulton që shkuarja e të hetuarit Ervis Martinaj në dyqanin ku ka ndodhur ngjarja nuk ka qenë rastësore siç ai deklaron, por ai ka rakorduar për këtë takim me të hetuarin tjetër Ervin Mata. Rezulton dyshimi se viktima Fabjan Gaxha dhe personi tjetër i paidentifikuar kanë qenë së bashku me të hetuarit Ervis Martinaj, Eljon Hato dhe personin tjetër të paidentifikuar përpara ngjarjes, duke shkuar në afërsi të saj me automjetin tip “BMW X5”. Po ashtu, rezulton dyshimi se i hetuari Martinaj ka njoftuar përpara se të shkojë në vendin e ngjarjes personat shoqërues të tij, madje u ka shkruar të shkojnë me armë.