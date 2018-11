“Volkswagen” do të prodhojë 10 milionë makina elektrike që do të kenë çmim më të përballueshëm se rivalët.

Të gjitha do të jenë të bazuara mbi platformën MEB, e cila përfshin konceptin “I.D”.







Reuters tha se kompania ka në plan ta shesë për rreth 23 mijë euro, dhe të prodhojë 200 mijë në vit.

Koncepti ID, versioni elektronik i “Golf”, u paraqit për herë të parë në mars.

Seria përfshin “I.D Vizzion”, që do të jetë makinë “sedan”, me katër dyer dhe më e madhe se “Golf”; “I.D Crozz”, që do të jetë versioni SUV; dhe I.D Buzz Microbus.

Tesla është duke i shitur makinat e saj momentalisht me nga 40 mijë euro e sipër.