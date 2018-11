Protesta/ Vokshi: Veliaj s’u takua me banorët, ishin policë bashkiak…

Nga protesta e banorëve të Unazës së Re, të cilët në shenjë kundërshti kanë bllokuar edhe sot rrugën, deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka bërë një denoncim për kryebashkiakun Erion Veliaj.

Në një kohë kur dje u tha se Veliaj zhvilloi një takim me disa prej banorëve të prekur nga ky projekt, Vokshi tha se ky fakt nuk është i vërtetë. Teksa qëndronte pranë protestuesve, ku dha edhe mesazhin e festës së Flamurit, që është uniteti, Vokshi tha se ata që u paraqiten në takim ishin policë bashkiakë dhe punonjës të administratës.







“Ju ftoj te beni transparence per mbledhjen e Veliajt ne bashki me banore te pretenduar te Unazes se Re. Personat ne foto ne takim me Veliajn jane police bashkiake. Jane punonjes se bashkise, jane rrogetare te Veliajt. Me intrigen e tij Veliaj kerkon te mashtroje banoret por nuk ka per tia arritur.

Fton te gjitha mediat, edhe kombetare, qe te hetojne per kete takim dhe per projektin korruptiv.

Si nene kam nje apel per te gjithe shqiptaret ne kete dite te bashkimit qe te solidarizohen me protesten dhe kauzen e drejte te banoreve te Astirit”, tha ajo.