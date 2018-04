Vodhën materiale në vendin e punës, arrestohen 3 punonjës të TAP-it

Policia e Korçës vuri në pranga tre punëtorët të kompanisë së gazsjellësit TAP pasi akuzohen për shpërdorim detyre.

U arrestuan një punëtor dhe dy roje të Shoqërisë Private të Ruajtjes e Sigurisë Fizike në kantierin e TAP-it, përkatësisht Sotir Ramo, 45 vjeç, banues në Mborje, (punëtor në TAP), Arben Lumani, 56 vjeç dhe Ardian Dinkallari, 48 vjeç, të dy banues në Korçë pasi kishin mbushur makinën me materiale të vjedhura në vendin e punës,





“Arrestimi i tyre u bë pasi në fshatin Drenovë, shtetasve të mësipërm në mjetin me targa AA 589 AR, në pronësi të Sotir Ramos, iu gjetën e bllokuan me cilësinë e provës materiale, mjete e materiale të ndryshme ndërtimi të cilat dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim mes tyre i kanë vjedhur pranë kantierit të “Tap-it” ku ishin të punësuar”, bën me dije policia e Korçës.