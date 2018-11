“Vlora e Laçi në kthetrat e maskave!”, Berisha publikon mesazhet…

Ish-kryeministri Sali Berisha në një postim në Facebook, shkruan se Vlora dhe Laçi janë nën kthetrat e krimit. Berisha shkruan se Policia ka fshehur disa ngjarje që kanë ndodhur ditët e fundit.

POSTIMI I PLOTË

Vlora dhe Laçi ne kthetrat e maskave!

Narkopolicia fsheh plaçkitjet dhe plagosjet nga maskat. Jane te Partise Siçiliste, i kemi tanet!!

Lexoni mesazhet e qytetareve dixhital. sb

“mrgjs doktore nje plagosje ka ndodhure dje ne qytetin e vlores afer kalit te trojes policia deri tani nk ka dhene asgje Prshendetie doktore dje reth ores 12 te nates eshte qelluare me arem dhe policia fshe ngjarjen sepse ka qene dhe djali i artur dobicit qe ju e keni permend dhe ne parlament dhe djali i ardi licaj krahu i majt i zani caushit”

“Miremengjesi z sali ketu ne lac u ba hera 4 qe me dalin me maska dhe policija nuk rago te lutem shkruje diqka ne fb se dhe gjetan gjetanit ja kan myll gojen edi rama me shoket sot ne 6 pa 10 te megjesit kan hy me maska ne nje lokal dhe kan rraf axhen tim po u bo hera 4 qe doll dhe policija dhe prokurori lacit meshefin provat te lutem anonim”.