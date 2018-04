Vizitoi Shqipërinë 17 ditë më parë, ish- kryebashkiaku i Nju Jorkut Rudy Giuliani ndahet nga gruaja

Rudy Giuliani po ndahet nga e shoqja, Judith. Page Six raporton se Judith ka kërkuar divorcin nga Gjykata e Lartë e Manhatanit të mërkurën, më 4 prill, 2018. Mendohet se ajo do luftojë me bashkëshortin e saj mbi asetet si pronat e tyre në Manhatan dhe Palm Beach.

Publikimi pohoi lajmet me një deklaratë nga ish kryebashkiaku i Nju Jorkut. “Me trishtim të madh mund t’ju pohoj se unë dhe Judith po divorcohemi”, ka thënë Rudy.





“Shpresojmë ta bëjmë këtë sa më miqësisht të jete të mundur, dhe shpresojmë që njerëzit do e respektojnë privatësinë e fëmijëve tanë në këtë kohë”. 73- vjeçari shtoi: “Në këto situata divorci, nuk mund të vendosësh fajin, është 50/50, ka problem nga të dy anët. Do na duhet të ndajmë pronat në Nju Jork dhe Palm Beach”. Rudy dhe Judith u martuan më 2003-shin.

Nga martesa nuk kanë fëmijë bashkë, port ë dy kanë fëmijë të rritur nga marrëdhëniet e mëparshme. Fundi i marrëdhënies së tyre shënon për të dy martesën e tretë të dështuar.

Përpara se të lidhnin kurorë me Juditsh, Rudy ka qenë i martuar me Regina Peruggi nga 1968 më 1982 –shin dhe më pas me Donna Hanover nga 1984 më 2002. Njihet nga të gjithë fakti se ai e nisi marrëdhënien me Judith-ën, ndërsa ishte ende i martuar me Hanover-in, siç ka dalë edhe në kopertinën e revistës People më 2001-shin.