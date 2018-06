Vidhet shtëpia e gjyqtares së njohur në Durrës, hajdutët “bënë kërdinë”

Është vjedhur shtëpia e gjyqtares së Durrësit, Dhurata Bilo.

Dhurata Bilo ishte dhe një nga gjyqtaret që i shpëtoi shkarkimit të pak kohëve më parë.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë refuzoi kërkesën e ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj për të shkarkuar 10 gjyqtarë, që sipas saj, kishin bërë shkelje të rënda që cënonin figurën e gjyqtarit, ku mes tyre ishte edhe Bilo.







Ndaj kësaj gjyqtareje, edhe ish-ministri i Drejtësisë, Nasip Naço, ka urdhëruar nisjen e një inspektimi në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Bazuar në problematikën e konstatuar dhe bërë prezente nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, Ministri Naço do të urdhëronte ngritjen e një grupi inspektimi që do të verifikonte në mënyrë të menjëhershmë procedurat gjyqësore dhe legjislacionin, të zbatuara nga gjyqtarja, lidhur me gjykimin e një çështjeje pronësie me Komunën Ishëm, në një sipërfaqe të konsiderueshme toke.