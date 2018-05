Video/ Zgjidhet dilema e golit më të bukur në Champions

Cristiano Ronaldo e ka fituar garën me Gareth Bale për golin më të bukur të sezonit në Ligën e Kampionëve. Sulmuesi portugez realizoi një roveshatë fantastike në fitoren 0-3 që Real Madrid shënoi në “Allianz Stadium” në Torino. Gjithashtu edhe Gareth Bale shënoi një gol spektakolar në finalen e madhe ndaj Liverpool, që madrilenët e fituan 3-1 në Kiev mbrëmjen e së shtunës. Goli i Gonzalo Higuain realizuar ndaj Tottenhamit, u vlerësua si goli tretë më i mirë.

David Moyes ishte pjesë e panelit të që zgjodhën golin më të bukur të Champions League për këtë sezon së bashku me trajnerin e Letonisë, Mixu Paatelainen, ish-mbrojtësin e Romës dhe Interit Christian Civu, ish-trajnerin e Polonisë Jerzy Engel, ish-lojtari legjendar i Werder Bremen dhe menaxherin Thomas Schaaf dhe ish-trajnerin danez Peter Rudbaek.







Gjashtë prej anëtarëve të panelit vlerësues votuan sulmuesin uellsian për “Lojtarin e ndeshjes” për dy golat e shënuar në Kiev. Manchester United është gati të ofrojë 349 milionë paund për të nënshkruar me 28-vjeçarin për pesë vitet e ardhshme. Real Madrid do të pranonte një ofertë 200 milionë paund për uellsianin, por një ofertë më afër 180 milionë paund do të jetë e mjaftueshme. Bale u transferua nga Tottenham në 2013-ën në “Santiago Bernabeu” për një pagë javore 650 mijë paund. Kontrata e tij përfundon në vitin 2022.

10 golat më të bukur të realizuar në Champions League për sezonin 2017-2018

1.Cristiano Ronaldo ( Juventus 0-3 Real Madrid, çerekfinale, 03/04/2018 )

2.Gareth Bale ( Liverpool 1-3 Real Madrid) – finale, 26/05/2018 )

3.Gonzalo Higuain ( Juventus 2-2 Tottenham) –raundi i 16-të, 13/02/2018 )

4.Antoine Griezmann (Atletico 2-0 Roma) – faza në grupe, 22/11/2017 )

5.Edin Dzeko (Chelsea 3-3 Roma) – faza në grupe, 18/10/2017 )

6.Gareth Bale (Dortmund 1-3 Real Madrid)- faza në grupe, 26/09/2017)

7.Fred (Shakhtar 2-1 Roma) – raundi i 16-të, 21/02/2018)

8.Kevin De Bruyne (Manchester City 2-0 Shakhtar) – faza në grupe, 26/09/2017)

9.Lorenzo Insigne (Napoli 3-0 Shakhtar) – faza në grupe, 21/11/2017 )

10.Cristiano Ronaldo (Real Madrid 3-2 Dortmund) – faza në grupe, 06/12/2017)