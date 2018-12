Video: Zgjerohet ndjeshëm protesta e studentëve, bllokohet rruga

Protesta e studentëve duket se është shtrirë edhe në Durrës dhe Elbasan. Ndërkohë Tiranë është ndezur nga mijëra studentë që kanë bojkotuar mësimin dhe kanë rrethuar Ministrinë e Arsimit, duke bllokuar rrugën. Ata kanë deklaruar se pas kërkesës së përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit kanë renditur dhe tre kërkesat e tyre me shkrim për këtë institucion, ku kërkojnë anulimin Vendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e kufitit maksimal të tarifës vjetore, përgjysmimin e tarifës, dhe përmirësimin e kushteve në konvikte.

Studentët e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës janë sot në ditën e dytë të protestës. Ato kanë bojkotuar sërish mësimin pasi janë kundër tarifës për provimet që jepen me kredite.







Ndërkohë në një komunikim me ‘Fax News’ ministraje Arsimit Lindita Nikolla ka deklaruar se do të takojë një përfaqësi me studentët. E pyetur nëse studentët kanë pranuar të takohen, Nikolla e pohoi diçka të tillë.

Kurse dy deputetet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Floida Kërpaçi dhe Kejdi Mehmetaj kanë reaguar përmes rrjetit social facebook në lidhje me protestën e studentëve për tarifat e larta të studimeve si dhe futjen në sistemin e arsimit të lartë të një ligji që detyron studentët të paguajnë një shumë të caktuar parash për çdo provim të mbartur.

Florida Kërpaç thotë se një vendim i tillë detyon studentët të braktisin shkollën dhe masivisht të kërkojnë largimin nga Shqipëria.