Këngëtarja Tuna Sejdiu, erdhi së fundmi në qendër të vëmendjes së mediave për shkak të konfliktit të bujshëm me kunatin e saj, Robert Berishën.

Pas lajmeve të shumta që pushtuan mediat, Tuna është e ftuara e radhës këtë të shtunë në emisionin e humorit “Xing me Ermalin” në Tv Klan, ku vjen e shoqëruar së bashku me bashkëshortin, Patrisin.







Në videon promo të emisionit, Tuna shfaqet në një moment delikat, pasi ka shpërthyer në lot në mes të emisionit.

“E dua vendlindjen time më shumë se gjithçka.”- ka thënë këngëtarja teksa sytë kanë nisur t’i mbushen me lot. Më shumë se ç’ka ndodhur në emision do të mësoni sonte gjatë transmetimit të “Xing me Ermalin” në Tv Klan, në orën 21:40.