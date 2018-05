Video/ Titulli kampion “çmend” futbollistin e Skënderbeut: Kush na ka inatin, ju q*** nona

Zyrtarë të federatës i dorëzuan dje në Korçë titullin e 8 në histori klubit të Skënderbeut, i cili e mbylli kampionatin me humbjen 1-5 kundër Vllaznisë.







Gjithsesi festa në fushë i ka lënë vendin asaj në klabet e Korçës, ku futbollistët, pjestarë të klubit dhe të ftuar special i janë gëzuar pamasë fitores së titullit kampion. Gjithsesi festa në fushë i ka lënë vendin asaj në klabet e Korçës, ku futbollistët, pjestarë të klubit dhe të ftuar special i janë gëzuar pamasë fitores së titullit kampion.

Disa momente nga festa i ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale futbollisti i Skënderbeut, Tefik Osmani. Shtatlarti ka publikuar një video ku dëgjohet të gjithë të pranishmit teksa këndojnë.

Nuk kanë munguar as sharjet për rivalët, me Osmanin i cili duket më i ‘elektrizuari’: “Oj lulia jonë me limona, kush na ka inatin ju q*** nona”.