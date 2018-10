Truproja e këngëtares Elvana Gjata dhe komandoja e Forcave Speciale, Marjos Bilo është shpallur në kërkim për vrasjen e ndodhur në zonën e ish-bllokut. Më poshtë do t’ju sjellim videon e 41-vjeçarit regjistruar dy vite më parë për emisionin “Zoom in”.

Është kjo një intervistë e Meviol Bilo dhënë në kuadër të një reportazhi për forcat komando.







Ndër të tjera, ai tregon aty edhe tiparet e një qitësi të mirë: preçizion dhe shpejtësi.

Duket se të dyja këto aftësi, Bilo i ka shfaqyr edhe natën e konfliktit, ku vrau një person dhe plagosi dy të tjerë.

Sipas mediave që citojnë burime të ndryshme, komandoja ka ndërhyrë në konfliktin mes Ervin Mata, i fejuari i këngëtares dhe viktimës Fabian Gaxha.

Meviol Bilo është vleresuar veçanërisht me nota maksimale si nga shteti shqiptar dhe nga aleatet si dhe nga SHBA-ja per nje mision sekret ne vitin 1998 ne zonen mes Malit te Zi dhe Kosoves per marrjen e CD-ve te avionit vezhgues te rene ne kete zone malore. Ai ështe njeri nga 30 themeluesit e Forcave Speciale Shqiptare i cili ka marr pjese ne misione paqeruajtese ne Republiken e Chadit ne Afrike, Irak e Afganistan.

I stervitur nga forcat speciale amerikane “Green Berrets” dhe me pas pjese e kompanie luftarake shqiptare “Eagle” 1,2,3 e ne vazhdim krah forcave speciale amerikane e britanike ne zona te nxehta te luftineve ne Afganistan..

Sipas burimeve nga Ushtria, Meviol Bilo eshte specialist xhenio, zhytje, qitje, dhe ka qene pjestar i kompanise se pare antiterrorr ne Forcat e Armatosura./Opinion.al/