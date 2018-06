Video/ Të bërë tapë dhe me shpejtësi marramendëse në autostradë, ja çfarë bën policia…

Sërish kontrolle të rrepta të policisë në akset rrugore të kryeqytetit. Kjo në kuadrin e të kontrolleve për fundjavën, pasi ka nga ata drejtues mjetesh që përfitojnë për të konsumuar edhe alkool.

Në një njoftim policia bënë me dije se janë ndaluar disa shoferë që drejtonin në gjendje të dehur, por edhe ata që luajnë me shpejtësinë.







Përmes njoftimeve të bëra publike Policia Rrugore ka treguar edhe shpjetësinë prej 160 dhe 164 km/h me të cilët lëviznin shoferët në rrugët e Tiranës.

Në njoftimin e policisë thuhet se:

“Vijojnë kontrollet me Radar në rrugën interurbane Tiranë-Durrës. Fundjavë për tu argëtuar, por jo për të abuzuar me rregullat e qarkullimit rrugor duke rrezikuar jetën dhe njekohesisht edhe rrezik për perdoruesit e rruges. 160 km/h. 164 km/h. Policia Rrugore e Tiranës e angazhuar për të parandaluar aksidentet rrugore me qellim rritjen e parametrave të Sigurisë Rrugore”.

Ndërkohë në njoftimin tjetër thuhet: “Policia e Shtetit. Vijojmë me Policinë Rrugore të Tiranës me Drager për të evidentuar dhe ndëshkuar ata drejtues mjetesh që drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur.

Drejtues mjetesh duke drejtuar mjetet ne gjendje te dehur e te tjere nen efektin e alkoolit, ku fotot e dragerave skane nevojë per koment.

Policia ka shprëndarë nëpërmjet njofitmit të saj edhe mesazhet sensibilizuese. “Alkooli në timon vret jetën, përdor mjetet e transportit publik në rast se ke konsumuar alkool dhe je drejtues mjeti, mos drejto mjetin ne gjendje te dehur”.