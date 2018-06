Video/ Shqiptari i paparë shpallet kampion Europe, ja përse…

Atleti shqiptar i kërcimit së gjati Izmir Smajlaj shpallet kampion i “Kampionatit të shteteve të vogla Europiane”.

Rekordmeni kuqezi arriti të mposhtë me diferencë të madhe kundërshtarët duke merituar titullin prestigjoz.







Pas marrjes së medaljes së artë, Smajlaj ka falenderuar familjen, trajnerin dhe sponsorin e tij për atë që ka arritur gjatë karrierës së tij.

Statusi i plotë i Smajlaj në “Facebook”:



“Gold medal in the “Championships of Small States of Europe”! Kampion i “ Kampionatit te shteteve te vogla Europiane” ! Nje falenderim i vecante per familjen time, trajnerin tim z. Gjergj Ruli”