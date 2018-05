Video/ Rama “përvesh mëngët”! Aksion pastrimi në plazhin e Shëngjinit

Kryeministri Edi Rama, u angazhua personalisht në një aksion simbolik për pastrimin e plazhit të Shëngjinit.

“Ajo që po përpiqemi të bëjmë paraprakisht është jo vetëm t’i pastrojmë për sezon, por edhe gjatë gjithë kohës”,- deklaroi ai.







Kryeministri thotë se do të angazhohen në terren edhe ministrat në zonat e tyre.

“Patronazhim mes ministrave të ndarë në territor për të ndihmuar dhe koordinuar forcat e aktorëve të ndryshëm.

Besoj që do të jetë një zonë shumë më e pastër se herët e tjera, sepse kemi edhe një trupë me vullnetarë që do të angazhohen që gjatë sezonit të mos hidhen mbeturinat vend e pavend”,- shtoi Kryeministri.