Video që u bë hit/ Ish-kreu i PD Kukës: Mes nesh deputetë me shtëpi 450 mijë €, ç’merreni me Ramën

Një akuzë e drejtpërdrejtë në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike ka qenë ajo e një prej ish-funksionarëve të kësaj partie në Kukës. Ibsen Elezi, ish-kryetar i degës lokale të PD në Kukës, ka marrë fjalën gjatë diskutimeve dhe i është referuar protestës kundër tarifës në “Rrugën e Kombit” e cila degjeneroi në përplasje me policinë dhe akte dhune.

Sipas Elezit, tre ditë para protestës, PD punoi kundër organizimit të saj. Ai shprehu rezerva edhe kundër aleancës së PD me LSI, ndërsa Bashës i kërkoi të bëjë Vetting në radhët e deputetëve, pasi sipas tij janë të korruptuar, ndërsa theksoi gjithashtu se mjaft prej tyre disponojnë shtëpi me vlera stratosferike.







Video e fjalimit të tij ka tërhequr një vëmendje të jashtëzakonshme në rrjet, ku ka marrë mijëra shpërndarje nga përdoruesit e rrjeteve sociale.

Për deputetët e korruptuar

Futni sistemin e Vettingut, futni sistemin e lustracionit, nëse doni të krijoni besim. I keni deputetët e korruptuar, i keni deputetët me shtëpia nga 450 mijë euro, çfarë merreni me Edi Ramën. Me Edi Ramën një turp i shëndosh merret kur pastron veten.

Për protestën në Kukës

Unë kam qenë një ndër protestuesit. Fatmirësisht jam marrë pak edhe me organizimin dhe e di mirë çfarë ka ndodhur në Kukës. Di mirë që Partia Demokratike ka punuar tre ditë që të dështojë protesta. Doktor, këto janë fakte dhe janë të dokumentuara me mesazhe, kam dëshmitarë kryetarin e PD së Kukësit. I ka kërkuar kryetarit të PD, na mbështet të lutem sepse po na përçajnë.

Për aleancën me LSI

Dua t’ju them se aleanca me LSI sot nga ky Kuvend duhet të jetë e papranueshme dhe teoria që ne nuk mund të fitojmë pa LSI është teoria vrastare për PD.