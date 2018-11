Video/ Politikania ngre fundin Live në TV dhe i tregon publikut se… s’ka veshur brekë

Spektakël dhe skena erotike në “show”-n e Piero Chiambretti-t në televizionin “Rete4”. Në studio, për të promovuar librin “Sacro Maschio”, aktorja, shkrimtarja dhe ish-kandidatja për deputete e Forza Italia-s, Alessandra Cantini, kishte parashikuar se do të lexonte fragmente nga përpjekjet e saj redaktuese, por u provokua nga Iva Zanicchi: “Gjithkush thotë që nuk ke veshur të brendshme. Nëse vërtet jeni një grua kurajoze…”.

Pa i dhënë kohën asaj për të përfunduar fjalën, Cantini u ngrit dhe ktheu shpinën nga publiku e kemarat, duke treguar fundshpinën e saj nëse kishte veshur gjë apo jo…







“Unë e kam bërë këtë gjë shumë herë”, tha shkrimtarja bukuroshe me kënaqësi, ndërsa Piero Chiambretti u përpoq të mbulonte të pasmet e saj me duart e tij, duke bërtitur: “Është një skenë e tmerrshme … Do ta mbyllin emisionin…!”.

Që Alessandra Cantini ishte pa të brendshme në transmetim nuk ishte një mister, por një pretendim për “lirinë” e grave./shqip/