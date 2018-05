Video/ Poker golash në “San Siro:, Milani i bën gropën Veronës

Milan fitoi 4-1 me Veronën dhe ruan vendin e gjashtë të Serie A me 60 pikë, gjashtë më pak se Inter që ka një ndeshje më pak. Milan po lufton për një vend në Europa League sezonin e ardhshëm.

Ndeshja filloi me një aksion të Veronës që në minutën e parë, ku Romulo tentoi të zinte në befasi mbrojtjen e Milanit por Bonnuci largoi rrezikun. Minutat në vazhdim folën për Milanin me Suson që rrezikoi disa herë portën e Veronës, ku në minutën e dhjetë spanjolli jep një assist për Calhanoglu që nuk gabon dhe kalon kuqezinjtë në avantazh. Në minutën e 15-të është përsëri turku që rrezikon portën e Veronës, por pa sukses. Kuqezinjtë nuk ndalen këtu, pasi mesfusha funksionon në mënyrë perfekte ku Bonnaventura krijon raste të shumta, ku në minutën e 23-të pason për Locatellin por italiani nuk shënon. Duhet të vintë minuta e 32-të që Milani të dyfishonte rezultatin me anë të Cutrones, i cili shfrytëzon një top nga Bonaventura dhe shënon. Përpos aksioneve të tjera pjesa e parë mbyllet me këtë rezultat.







Pjesa e dytë fillon me Calhanoglu që jep një assist për Cutronen por pa sukes. Minuta e 49-të dhe Abate pas një bashkëpunimi me Suso-n, shënon golin e tretë. Verona zgjohet në minutën e 57 me një goditje nga distanca por devijohet nga Romagnoli. Minuta e 58-të dhe Gattuso vendos të aktivizojë Borinin në vendin e Suso. Në minutat në vazhdim u pa një lojë e qetë, ku Milani tentoi shumë herë të shënonte golin e katërt. Atëherë kur dukej që kjo ndeshje do mbyllej me këtë rezultat, Verona shënon golin e parë me anë të Lee në minutën e 85-të. Por gëzimi nuk zgjat shumë për Veronën, pasi Borini në minutën e 89-të shënon golin e 4.