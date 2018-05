Video / Pas publikimit të skandalit të video përgjimit, vjen reagimi mes lotësh i Ard Daullxhiut

Te premten mbrëma në emisionin “Zonë e lirë” të Arian Çanit, u lajmërua se do të publikohej një skandal video përgjimi. Personazhi i videos ishte i mjeri më i famshëm në Shqipëri, Ard Daullxhiu, i cili dëgjohej në video teksa bënte biseda erotike me një vajzë me emrin Klaudia në kamer, duke tradhtuar hapur gruan e tij. Pas publikimit të videos së Ardit në emisionin “Zonë e lirë”, ajo ka bërë xhiron e rrjetit, duke bërë që edhe vet Ardi ta shikonte. Ai ka publikuar nje video-selfie, ku duket që është shumë i turpëruar dhe shihet teksa qan. “Ajo thjesht ka qenë një kurvë edhe nuk e di se si i kam thënë ato fjalë… Tani e kanë marrë vesh të gjithë, si do dal në Durrës”, thotë Ardi mes lotësh.