Video/ Ndeshja e basketbollit përfundon në sherr masiv, të rinjtë rrahin arbitrin

Duhej të ishte thjeshtë një ndeshje basketbolli, por në fund ka përfunduar në një përballje masive boksi.

Ngjarja ka ndodhur në SHBA, në një ndeshje të moshave në Emerson të Georgia-s, mes Chicago Raës ndaj Houston Raptors nga Texas.

Arbitri fërshëllen për një faull teknik. Djemtë e Chicago-s janë mbledhur rreth tij. E kanë goditur, shtyrë dhe sulmuar si të çmendur. Kolegët i vijnë në ndihmë pak më vonë, duke e bërë të ngjajë si sherr masiv.

Shikoni dy videot më poshtë:

Clip I received…team actually jumps the refs! Can’t make this up…see for yourself! @aau_bingo pic.twitter.com/UH9oSsiUFQ

