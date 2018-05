Video / Modelja më e famshme në botë përshëndet shqiptarët

@kendalljenner përshëndet shqiptarët 😍😍😍#oranews #tirana #albania #kimkardashian #khloekardashian #kyliejenner #kendalljenner #gigihadid #shawnmendes #drake #justinbieber #kourtneykardashian #meganfox #arianagrande #rihanna #demilovato #selenagomez #beyonce www.oranews.tv

A post shared by RTV Ora News (@rtvoranews) on May 10, 2018 at 1:40pm PDT