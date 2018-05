(VIDEO) Klea Huta publikon hitin e kësaj vere

Prej më shumë se një viti Klea Huta dhe Elgit Doda janë në një lidhje dashurie, mirëpo lidhja e tyre u konfirmua vetëm pak muaj më parë.

Së fundmi ajo ka nxjerrë projektin muzikor që fansat e kanë pritur. Kënga e saj mban titullin “Bla bla bla”.







Muzika e këngës është punuar nga partneri i saj Elgit Doda, ndërsa teksti është shkruar nga Fifi.

“Si nuk u lodhe, provove me çdo kusht me ma vjedh dashninë” – këndon mes rreshtave Klea.

Kënga padyshim do të jetë hiti i kësaj vere. Madje Klea, e shoqëron me një klip shumëngjyrësh ku shfaqet edhe me një pamje krejtësisht ndryshe, me balluke.