Video/ Jo vetëm Gjermania, Zvicra e shqiptarëve ndal Brazilin e Neymar

Brazili nuk e ka nisur në mënyrën e duhur kampionatin Botëror duke mos shkuar më shumë se barazimi 1-1 në sfidën e Grupit E përballë Zvicrës.

Një barazim i drejtë për mënyrën se si të dyja ekipet luajtën ku rastet për shënim ishin të shumta per te dyja ekipet.







Brazilanët e drejtuar nga Tite ishin më dominues në qarkullimin e topit, por Zvicra ishte e vendosur mjaft mirë në fushën e lojës duke mbuluar në mënyrë të saktë yjet e Brazilit.

Golin e parë të takimit e shënoi talenti që luan me skuadrën e Barcelonës Kutinjo në minutën e 20-të me anë të një goditje spektakolare nga distance që nuk i dha asnjë shans portierit Somer të reagonte për ta mbyllur pjesën e parë me shifrat 1-0.

Në pjesën e dytë Zvicra e nis me gol ku Zuber në minitën e 50-të barazoi gjithçka duke përfituar nga një gabim i mbrojtjes së Brazilit dhe me kokë godet saktë duke mposhtur porterin Alisson.

Minutat në vijim dhuruan plot raste të rrezikshme për shënim ku tentativat e “Seleçaos” për të gjetur golin e fitores ishin të mëdha, por që e kishin të pamundur fal dhe mbrojtjes së mirë të Zvicrës duke ndarë nga një pikë.

Goli i parë i shënuar nga Kutinjo

Goli i dytë i shënuar nga Zuber