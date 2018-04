Video/ Ja si u fishkëllye Selami kur fliste kundër Bashës në Kuvendin e PD

Ndryshe nga kolegët kritikë të kryetarit Basha, Eduart Selami ka shkuar sot në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe madje ka mbajtur fjalën e tij.

Ai sërish ka mbajtur qëndrim kritik ndaj Bashës, këtë radhë lidhur me statusin e partisë, që pritet të votohet sot.







“Partia Demokratike ka problem demokracinë e brendshme, nuk ka problem statutin”, tha Selami duke shtuar :

“Dhe ky statut, që siç e thashë nuk ka qenë ndonjëherë problemi jonë, fatkeqësisht po bëhet problemi jonë. Zoti kryetar ky është statuti më i keq që PD ka pasur ndonjëherë. Më dëgjoni një herë pastaj fishkëlleni”, tha Selami, duke shtuar se nuk janë anëtarët ata që do të përcaktojnë listën e deputetëve, por do të jetë serish kryetari.

“Në përgjigje të brohoritjeve kundër tij që e shoqëruan në sallë, Selami tha:

“Ti do që unë të iki, por unë nuk kam ndër mend të iki. Në 95 unë ika dhe vajti aty ku vajti Shqipëria. Ky është prapë momenti, dhe unë po ju them se me këtë statut PD do të shkojë edhe më keq akoma sepse e ka kthyer partinë në shërbim në një njeriut të kryetarit. Zoti Basha, liderishpi nuk është pushtet dhe pozitë, është vizion, vlera dhe moral.

“Ky statut nuk është statuti i bashkimit, por statuti i përjashtimit. Është fyerje për mua që në dy nene , 27 dhe 45 përmendet fjala përjashtim disa herë.”