VIDEO/ I riu durrsak sfidon patrullën e policisë, pas ndjekjes si nëpër filma…

Policia ka ndaluar nje te ri nga Durresi per levizje me makine tej normave te lejuara dhe kur iu be shenje te ndalonte, shtoi shpejtesine per t’i shpetuar ndjekjes. Por nuk zgjati shume pasi perfundoi i ndaluar nga patrulla qe iu vu ne ndjkje.

“Nje i ri, 29 vjecar nga Durresi u kap me shpejtesi 200 km/h. Papergjegjshmeri ne drejtim te automjetit. Nuk i ndalon policise duke rrezikuar jeten e punonjesve te policise, jeten e tij e te perdoruesve te rruges, por kapet pas ndjekjes nga patrullat e qarkullimit”- njofton policia.







Kontrollet

Ne te gjitha rruget e Tiranes vijojne kontroller me drager nga Policia Rrigore e Tiranes.

Ne rrugen “Sulejman Delvina” u verifikua se shtetasi me iniciale E.D vjec 36 drejtonte mjetin nen efektin e alkoolit ne masen 0.91 mg/l

Drejtues mjetet kujtohuni gjithmone – alkooli shkon ne stomak, por turbollon koken dhe nje mjet drejtohet me koke !”