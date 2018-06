Video / Humor me arbitrat, gafa dhe sherre në gjysmëfinalet e Botërorit

Botërori i vitit 1990 do të mbahet mend edhe për gjykimet plot gafa të arbitrave. Akuzat më të mëdha u hodhën për arbitrimin në finale, duke pretenduar se Argjentina u dënua, kur i nxorën dy kartonë të kuq dhe iu akordua një penallti kundër pesë minuta para fundit të lojës. Gjithsesi, humori me gafat apo inatet e tyre vijnë në ndeshjet gjysmë- finalet, raporton Panoramasport.







RFGJ-Angli

Diçka e rrallë dhe që vështirë se mund të përsëritet herë tjetër në Kupën e Botës ka ndodhur në duelin mes gjermanëve dhe anglezëve, ndeshje që u vulos nga gjuajtja e penalltive. Arbitri anë- sor, francezi Kuiniu, nisi të tundte flamurin e tij shumë shpesh, madje për ndërhyrje të gabuara që ndodhnin në fushën e lojës. Një veprim që në fakt ndërhynte në kompetencat e gjyqtarit kryesor, brazilianit Rajt. Kuiniu duket se e kishte marrë vërtet me qejf dhe ngrinte flamurin edhe në ndërhyrje afër mesit të fushës, duke e detyruar kolegun që, në shenjë respekti, t’i akordonte si faull.

Por, ende pa përfunduar pjesa e parë, kryesorin e lanë nervat. Ai ia bëri me shenjë që vendime për ndërhyrjet e gabuara i merrte ai dhe nuk kishte pse të ndërhynte. Me fillimin e pjesës së dytë, me sa duket pas një debati të ndodhur në dhomat e zhveshjes, francezi Kuiniu vazhdoi me “misionin” e tij për të bërë edhe anësorin edhe kryesorin. Afër minutës së 60-të, braziliani Rajt iu kundërpërgjigj dhe akordoi një pozicion jashtë loje, edhe pse në fakt kolegu i tij nuk e ngriti aspak flamurin, duke i treguar se edhe ai mund të ndërhynte në “kompetencat” e anë- sorit. U duk sikur pikërisht ajo lëvizje vuri edhe qetësinë deri në fund të ndeshjes, që zgjati 120 minuta. Gjithsesi, inati mes tyre u vu re qartë dhe ironizohej herë pas herë nga tifozët e pranishëm në stadium, sa herë që njëri ose tjetri merrte ndonjë vendim.

Argjentinë-Itali

Edhe kjo gjysmëfinale u luajt për 120 minuta dhe në fund u vendos pas gjuajtjeve të 11-metërshave. Në fakt, edhe gjyqtari francez Vatrot vendosi të vinte vulën e tij. Në pjesën e parë të lojës nuk u akordua asnjë minutë shtesë dhe futbollistët po prisnin që takimi të përfundonte për të shkuar në dhomat e zhveshjes. Por, në mënyrë të pakuptimtë, Vatrot lejoi që të luheshin edhe pesë minuta të tjera, me sa duket pa e kuptuar se sa kohë kishte kaluar. Kjo u vu re, kur si i trembur, i vërshëlleu bilbilit në mesin e një aksioni të italianëve në minutën e 50-të…