Video / Gruaja që iu “vardis” deputetit të PD: Të pëlqej, po s’ta di emrin…

Fiks Fare ka publikuar sot nje video me momente pikante nga protesta e opozites diten e shtune qe nuk u pane ne media. Ne nje moment, eshte filmuar debati me tone te larta mes deputetit te PD Aldo Bumci dhe nje protestuesi i cili i thote se fillimisht Berisha ka thene se do ishte proteste 72 ore dhe ne fund nuk doli as gjysme ore. Por nje tjeter grua i thote se nuk durojne dot dhe duan te rrezojne kryeministrin Rama. Bumci i kerkon te durojne edhe nje cik.

Ndersa ajo i thote se e ka pare ne TV dhe e pelqen shume, por nuk ia mban mend emrin.